Iachini chiede i gol a Castrovilli. Un collaboratore di Mancini al Franchi

La Gazzetta dello Sport si concentra su Gaetano Castrovilli. Secondo Iachini deve diventare un centrocampista da 10 gol. Per ora è a quota tre. La gara contro il Genoa è una buona occasione per rimpolpare il bottino. Nelle voci dedicate al prossimo mercato è più nominato di Chiesa. Lo vogliono tutti, ma Commisso è stato chiaro: “Resterà in viola per molti anni”. In più c’è la nazionale che lo aspetta. A proposito di nazionale. Oggi al Franchi ci sarà a seguirlo un collaboratore del Ct Roberto Mancini. Quasi certamente Castrovilli sarà convocato per le prossimi amichevoli.