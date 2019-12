Iachini candidato italiano forte, ma Commisso guarda all’estero. Tre piste per la panchina viola

Già oggi potrebbe arrivare la firma di Beppe Iachini come nuovo allenatore della Fiorentina. Accordo di diciotto mesi. Dipenderà dal faccia a faccia che oggi avranno Rocco Commisso e Joe Barone. Il presidente prima di dare il suo sì ha deciso di monitorare il panorama degli allenatori disponibili a livello internazionale. Sul fronte italiano Iachini è il candidato forte, seguito da Prandelli, anche se l’ultimo contatto ha dato esito negativo. All’estero tre nomi papabili: Laurent Blanc, Unai Emery e Garcia Toral Marcelino. Nomi ’forti’ che sicuramente avrebbero avuto difficoltà a intraprendere l’avventura di Firenze a stagione in corso e con una salvezza da guadagnare. Il francese è sponsorizzato da Ribery e sarebbe ben altra cosa rispetto a un traghettatore, così come l’ex Arsenal, mentre l’ex Valencia sarebbe disponibile a mettersi alla guida da subito per salvare la squadra. Lo scrive La Nazione.