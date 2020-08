Iachini a muso duro con Vlahovic dopo Lazio-Fiorentina: lì sono cambiate le gerarchie

Iachini dovrà sacrificare uno tra Vlahovic e Cutrone. Così La Nazione che scrive che Iachini ha affrontato duramente il serbo dopo l’espulsione dell’attaccante in Lazio-Fiorentina. Lì le gerarchie sono un po’ cambiate. Iachini avrà grande voce in capitolo per scegliere il proprio preferito fra i due centravanti, considerato poi che la Fiorentina dovrà aggiungere al reparto un giocatore di sicuro rendimento al posto di Chiesa.