Iachini 2, caccia alla salvezza: niente gioco divertente, ma pragmatismo e concretezza

Il Corriere Fiorentino presenta così Genoa-Fiorentina: “Beppe Iachini riparte dalle certezze. Zero novità o nessuna voglia di strafare per stupire, l’obiettivo è uno solo: condurre la Fiorentina alla salvezza matematica il prima possibile. Per riuscirci, l’allenatore ha scelto la strada del pragmatismo e della concretezza. Dunque quelle idee di inizio anno di disegnare un gioco più divertente restano nel cassetto. Le tirerà fuori chi prenderà il suo posto nel prossimo campionato”.

