I Viola uniti per ripartire: due gare al Franchi per il riscatto

Adesso due gare in casa per tornare a vincere e a rincorrere quel treno che si chiama Europa

L'amarezza è ancora tanta, ma non c'è tempo per altri allarmismi. La Fiorentina deve ripartire il prima possibile, per continuare la corsa verso l'Europa. Come evidenziato da Repubblica, i viola giocheranno contro Verona e Bologna, entrambe le gare tra le mura del Franchi. Domenica arriva l'Hellas dell'ex Simeone, squadra ostica e difficile da affrontare. Italiano dovrà fare a meno di Bonaventura squalificato e di Odriozola, anche se l'infortunio dello spagnolo non sembra essere qualcosa di grave. Ora più che mai, la Fiorentina dovrà essere unita per ritornare a vincere e a sognare.