I viola al primo giorno di scuola: ora Italiano sfoglia la rosa

Adesso la Fiorentina 2021/'22 ha cominciato davvero. Ieri ritrovo al centro sportivo, con test medici e tamponi di rito: sabato 17 si parte alla volta di Moena. Giornata da primo giorno anche per il nuovo tecnico Italiano, che ha preso visione del terreno di allenamento impostando la scaletta della prima fase della preparazione. Si attendono ovviamente ancora i nazionali, che arriveranno solo il mese prossimo, per questo l'allenatore avrà modo di valutare i tanti giovani a disposizione e capire come agire sul mercato. Secondo Repubblica le idee sono già piuttosto chiare: un difensore, un regista e un altro esterno d'attacco, ma senza troppa fretta almeno al momento. E - in più - molte situazioni in bilico inerenti giocatori già di proprietà andranno valutate. A partire soprattutto da Pulgar e Duncan in mezzo, da Lirola sulle fasce e da Kouamé in avanti.