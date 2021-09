I tifosi viola pronti a rendere (per quanto possibile) il Franchi una bolgia

Lo stadio accoglierà quanti più tifosi sarà possibile in vista della partita tra Fiorentina e Napoli in programma domenica

La Nazione scrive che diversi settori dello stadio Franchi disponibili per la sfida col Napoli sono già andati esauriti in poche ore. Rimangono ancora pochi posti in Maratona (la più libera) Ferrovia e in Tribuna laterale. Ciascuno vuole recitare la propria parte, anche i tifosi sono contagiati dalla filosofia di Italiano e travolti dalla passione che ha ripreso ad essere protagonista, aspettando la riapertura al 100%. Anche chi non potrà accedere allo stadio contribuirà a rendere il Franchi una bolgia.