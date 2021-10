I tifosi viola (e la Curva Fiesole?) invaderanno la Laguna: grande risposta

I dati ci parlano di una trasferta che si prospetta gloriosa sotto il punto di vista dell'affluenza dei tifosi

A tre giorni dalla trasferta di Venezia, il settore ospiti dedicato ai tifosi della Fiorentina è già esaurito. Lo scrive La Nazione, che dà conto di come tutti i 750 tagliandi per l'area ospiti del Penzo siano stati staccati. Ci sarà anche con ogni probabilità il ritorno di una parte della Curva Fiesole, che aveva scelto invece di disertare con la capienza ridotta in passato. L'entusiasmo dei giovani ha prevalso. Quanto ai mini-abbonamenti per 7 partite, anche qui i numeri crescono: siamo già a 7000 tessere.