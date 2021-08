I tifosi tornano allo stadio: numeri importanti per Roma-Fiorentina

Una risposta di pubblico convincente per l'esordio tra giallorossi e viola

I tifosi tornano allo stadio. Certo, i club speravano di poterne accogliere di più, speravano di poter riempire quegli impianti rimasti deserti per troppo tempo, ma per ora dovranno accontentarsi solamente del 50% della capienza. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. nell’impianto, dai giornalisti agli steward fino a chi passa tra i seggiolini vendendo bibite. Nello stesso giornale si fa il punto su quello che sarà il numero degli spettatori nei match clou del weekend. All’Olimpico (dove non è stato chiuso nessun settore) per Roma-Fiorentina di domani sono già in 24 mila ad essersi assicurati un posto. Cifre importanti che i club non si aspettavano almeno per questa prima giornata, un po’ perché siamo ancora in pieno agosto, un po’ perché si temeva che l’obbligo di green pass frenasse gli entusiasmi.