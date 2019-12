I quindici giorni dell’Aeroplanino. Ma le colpe non sono solo dell’allenatore

La Fiorentina perde anche a Torino, sprofonda in classifica e dà vita a forti riflessioni. Sul futuro del tecnico Montella in primis, ma anche sulle responsabilità di un momento tanto buio. La Repubblica oggi si concentra su questi temi, ripartendo da un primo tempo quasi regalato all’avversario prima di una reazione tardiva (ed inutile) nella ripresa. Appaiono evidenti le difficoltà di un allenatore nel trovare equilibrio, specie con una squadra piena di giovani, ma tant’è. E così anche la fiducia nel tecnico perde gradualmente quota, fino a diventare a tempo, così come lascia trasparire Commisso nel post-partita: due settimane con altrettanti match molto difficili, prima l’Inter e poi la Roma, non certo test da passeggiata di salute. Inoltre, trovare una guida tecnica valida di questi tempi è complicato, specie con il concreto rischio di ritrovarsi in zona retrocessione. Tuttavia, sottolinea il quotidiano, il Presidente dovrà riflettere anche sulle scelte fatte nel mercato e sulle colpe non solo dell’allenatore. Oggi sarà l’ultimo giorno a Firenze per l’italo-americano, prima di tornare negli States e iniziare il suo bilancio. Intanto ci attendono quindici giorni interlocutori prima di avere novità. E se non dovessero arrivare punti…