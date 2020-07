I quattro ex della Roma pronti a colpire. Fiorentina, sei pronta?

La Fiorentina ha un rapporto abbastanza complicato con gli ex, scrive La Nazione, e per questo, trovandosene di fronte ben quattro domani, deve stare particolarmente attenta. Primo nome che salta all’occhio è quello di Nikola Kalinic, 27 gol in riva all’Arno, ma un addio turbolento con presunti mal di pancia e rientri sospetti in Croazia, prima di approdare al Milan, squadra con cui ha anche segnato alla Fiorentina, nell’ultima giornata di due anni fa. Quindi Jordan Veretout, che sarà riscattato per circa 16 milioni alla fine del campionato: il francese ha scelto la Roma per calcare palcoscenici europei, cosa che ha fatto e che farà in agosto, ma deve ancora dimostrare, nella Capitale, tutta la sua abilità sui calci di punizione. Quelli che invece Firenze l’hanno conosciuta da piccoli sono Nicolò Zaniolo e Gianluca Mancini. Il primo, rientrato da pochi giorni dopo un grave infortunio, fu scartato prima del salto in Primavera e ripartì dalla Virtus Entella nel 2016. C’è la firma di Zaniolo sull’1-4 dell’andata e sull’esonero di Vincenzo Montella a dicembre scorso. Il secondo non ha mai debuttato in viola, ma è stato convocato 4 volte dalla prima squadra per impegni di Europa League. Anche lui ha salutato nel 2016, passando al Perugia per un’inezia, e ora è pronto a far mangiare le mani alla sua ex squadra.

ADANI AI CANALI GIALLOROSSI: “LA FIORENTINA MI HA SEGNATO COME UOMO, BATISTUTA ERA POTENZA PURA