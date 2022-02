I precedenti con la Lazio non sorridono. Ma una vittoria sfaterebbe un tabù

I dati dei precedenti scontri con i biancocelesti

Il match con la Lazio rappresenta un appuntamento da non sbagliare se la Fiorentina vuole continuare ad alimentare la sua fame d'Europa. Tuttavia, i precedenti non sembrano sorridere particolarmente alla squadra Viola. Tanto per cominciare, Italiano ha sempre perso contro i biancocelesti. Inoltre, vincere al Franchi contro la Lazio per la Fiorentina è diventata una cosa abbastanza ostica negli ultimi 15 anni, al punto che, nelle ultime 16 gare ufficiali casalinghe contro i romani, la squadra viola ha conquistato solo 6 successi a fronte delle 8 sconfitte subite. Tuttavia, la Fiorentina potrebbe bissare il successo casalingo della scorsa stagione trovando la seconda vittoria consecutiva che non arriva da ben 13 anni. Era il 2009 e i ragazzi di Prandelli rifilarono ai laziali il secondo 1-0 casalingo di fila. Lo scrive La Nazione.