I piani di Gattuso: Vlahovic e Amrabat intoccabili, spesa a Napoli in vista?

Cominciano a delinearsi i dettagli dell'accordo di Gattuso con la Fiorentina, in attesa del sì definitivo

Una volta acclarata la qualificazione in Champions del Napoli, per la quale bisogna aspettare la fine del campionato tra meno di una settimana, la Fiorentina e Rino Gattuso parleranno di mercato sulla base dell'intesa raggiunta (biennale a circa due milioni a stagione): la linea è condivisa con Commisso, ma per adesso le due parti hanno evitato di affrontare questo argomento. La Gazzetta dello Sport annuncia che Vlahovic è un punto fermo: non si tocca. Dopo le vacanze saranno contattati giocatore e procuratori, per mettere in chiaro che il giocatore è incedibile a meno di offerte folli (clausola rescissoria da 80-100 milioni). L'ingaggio toccherà i 3 milioni. Potrebbero restare anche Ribery, che ha un accordo con la società per un altro anno con ingaggio ridotto, e Callejon, che ha un buon rapporto con Gattuso e troverebbe un modulo finalmente adatto a lui. Ma l'ultima parola spetta a Rino, che accanto al punto fermo Amrabat vuole un regista: probabile che venga fatto un tentativo per Demme, già inseguito in passato. Occhio per la difesa a Hysaj, in scadenza col Napoli.