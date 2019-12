I nomi per l’attacco: Cutrone il primo nome tra i rinforzi.

La Fiorentina dovrà intervenire sul mercato in questa pausa invernale e sicuramente lo farà in attacco per dare a Iachini quella soluzione, quel profilo che possa dare certezze e gol al reparto offensivo della squadra viola.

Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina riporta su tutti il nome di Patrick Cutrone, in uscita dal Wolverhampton e con la voglia di riconquistarsi la Nazionale e non solo. L’ex Milan sarebbe la scelta primaria per rinforzare l’attacco viola ma serve trovare l’accordo con il club inglese. Lui cerca un rilancio nel suo campionato dopo la parentesi non troppo fortunata in Premier League.

Continuano a resistere però anche le candidature di Zaza, Politano, Berardi e Politano. Il centravanti del Torino non è in ottimi rapporti con la società e soprattutto con il tecnico Mazzarri e potrebbe prendere in considerazione l’idea di un trasferimento, nonostante comunque per lui non manchi la concorrenza.

Berardi e Politano restano due nomi fissi per il mercato della Fiorentina ma allo stesso tempo molto difficili per le proprie posizione rispettivamente nel Sassuolo e nell’Inter di Conte.

Altro nome spendibile come rinforzo e alternativa all’attacco viola è quello di Andrea Petagna della Spal.

Rimane poi il profilo dell’ex, quello di Nikola Kalinic, non troppo gradito alla piazza di Firenze dopo l’addio fatto di certificati e permessi.

