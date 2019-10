I misteri del Var: perché Guida non va a rivedere l’azione?

La Nazione si concentra sul Var, protagonista in negativo in Fiorentina-Lazio:

I misteri del VAR restano vaghi, Mazzoleni e Guida cinguettano a lungo nelle cuffie, ciao come va, spero tutto bene a casa, ma non riescono a mettersi d’accordo in modo chiaro sul fallo di Lukaku su Sottil (da lì poi nascerà il raddoppio della Lazio). Non solo: l’arbitro evita di rivedere l’azione _ perché? _ e con questo lascia ancora una volta un velo opaco sul regime di trasparenza introdotto dalla tecnologia. Protesta anche la Lazio per l’intervento di Caceres su Lazzari _ dubbio assai _ e allora ci si chiede come mei i falli si vedano nei replay in tv e non nella sala della VAR.