I gioielli viola fanno gola, ma la Fiorentina non ragiona più in termini di plusvalenze

Da Chiesa a Castrovilli, passando per Milenkovic. I gioielli della Fiorentina continuano a essere seguiti (e inseguiti) dai club europei e italiani di livello. Ma il cambio di passo viola è evidente. Se da una parte, appunto, le offerte continuano ad arrivare – quella degli azulgrana ’chiama’ 45 milioni – dall’altra la proprietà non ragiona in termini di plusvalenze. Il ragionamento – scrive La Nazione – è in base alle opportunità che il mercato propone. Per questo saranno ascoltate tutte le proposte, ma con la tranquillità di chi ha idee chiare e che vanno nell’ottica di un potenziamento della squadra; dopo questo campionato che è e resta, almeno nelle intenzioni, di costruzione per il futuro. Soldi, insomma, eventualmente da reinvestire tutti sul mercato. Su Castrovilli ci sarebbe la Roma, ma l’interesse è sfumato dalla pressione di altri club. abbagliati dalle prestazioni del giovane centrocampista che la Fiorentina non ha certo intenzione di vendere; così come Milenkovic considerato pilastro della difesa di Montella. In futuro bisognerà capire se il Barcellona contnuerà ad insistere, ma il difensore serbo non si muove.