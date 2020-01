Vi proponiamo le valutazioni della Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Genoa e su quali calciatori sia meglio premiare o panchinare al fantacalcio:

Una squadra in grande ripresa contro un’altra in grande difficoltà. Messa così, come non puntare su Castrovilli, il viola più in forma? E come, invece, rischiare Perin fra i pali, reduce da una gara terribile contro la Roma? Eppure Ankersen-Venuti è un confronto in fascia in cui i rossoblù non partono battuti, anche perché il laterale italiano non gioca da un bel po’ ed è una soluzione d’emergenza vista l’assenza di Dalbert.