La Nazione si concentra su Federico Chiesa e sulla situazione che sta vivendo il numero 25 della Fiorentina: nervoso, forse troppo. Il problema è che da quando Gasperini gli si è scagliato contro, le malelingue sono state dure a morire, e l’episodio di due giorni fa grida vendetta, soprattutto perché sono arrivate sanzioni significative (LEGGI).

Il quotidiano in edicola oggi si sofferma poi sull’estate difficile del ragazzo, che pure ha dato un contributo tecnico ragguardevole alla causa viola, steccando solo a Brescia, dove si è reso subito disponibile dopo l’infortunio in Nazionale. C’è il problema della conversione delle occasioni: 22 tiri, una rete, peggior dato della Serie A davanti a Orsolini del Bologna, ma è una questione che andrà risolvendosi (come quella del rinnovo?).

Anche il Corriere Fiorentino dedica ampio spazio all’argomento, riportando le parole di Joe Barone: “Non era un giallo meritato, spero non ci sia stato un pregiudizio nei suoi confronti”. Il braccio destro di Commisso ha poi affermato che Chiesa è un patrimonio del calcio italiano, e come tale va tutelato.