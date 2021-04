I casi Lirola e Duncan. Il Sassuolo porta sfortuna ai Viola sul mercato

L'asse di mercato Firenze-Sassuolo fa discutere

Domani la Fiorentina scenderà in campo contro il Sassuolo. E, proprio la squadra neroverde, non porta fortuna ai gigliati. Non tanto per ragioni tecniche quanto per alcune discutibili dinamiche di mercato. "Incrociare il Sassuolo è come passare davanti a un negozio che ti ha spillato parecchi soldi per un abito di sartoria che si è scucito alla prima sera" si legge questo nell'edizione odierna di Repubblica Firenze. Il riferimento è ovviamente agli acquisti di Commisso a Reggio Emilia: Lirola e Duncan. La squadra emiliana, nel frattempo, si gode i suoi gioielli Berardi e Locatelli, che nessuno ha toccato. Per evitare errori di mercato come questi nella prossima stagione, servirà chiarezza su chi saranno il DS e l'allenatore. I soldi versati al Sassuolo, comunque, non verranno restituiti.