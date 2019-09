Higuain quando vede viola si scatena: il dato che fa tremare la Fiorentina

Gonzalo Higuain quando gioca contro la Fiorentina si scatena. Tre gol, dei quali due al Franchi, nelle quattro sfide con la maglia del Napoli. Altri tre, dei quali due a Firenze, nei due anni alla Juventus. In pratica il Pipita è sempre andato in rete contro la Fiorentina per quattro stagioni di fila (dal 2014-15 al 2017-18) e almeno una volta all’anno ha esultato a Firenze. La striscia positiva si è interrotta nella scorsa stagione: Gonzalo con il Milan ha giocato (senza segnare) la gara di San Siro, poi era già in Inghilterra quando si replicò al Franchi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.