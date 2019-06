Hagi al veleno: “Fiorentina, un giorno parlerò. Cresciuto grazie a Chiesa, è immarcabile”

Venticinque anni dopo il gol capolavoro di Gheorghe contro la Colombia a Usa 1994, Ianis Hagi ha segnato nello stesso giorno (18 giugno) all’Europeo Under 21, confermandosi nuovo capopopolo della Romania. La Gazzetta dello Sport apre così l’intervista all’ex viola, che si racconta. L’esordio in Serie A con la maglia della Fiorentina a 18 anni è stato un fuoco di paglia e Ianis della parentesi sfortunata in viola non vuole parlare («verrà il giorno in cui parlerò anche di questo»). Anche se «in Italia ho imparato tanto a livello tattico». Poi l’abbraccio all’amico Federico Chiesa. «È straordinario, immarcabile nell’uno contro uno ed è già diventato leader della Fiorentina. Sono stato felice di vederlo anche con la fascia di capitano, se l’è meritata. Merita un top club e l’interesse di Juventus e Inter non mi sorprende».