Guidolin elogia Montella: “Grande intuizione, Chiesa-Ribery come Sanchez-Di Natale”

Francesco Guidolin sarà oggi al Franchi in veste di commentatore per Dazn. L’allenatore veneto è stato intervistato da La Nazione per analizzare la partita contro la sua Udinese che tanto assomigliava, almeno nel modulo, a quella squadra con Di Natale e Sanchez di punta: “Montella ha avuto una grande intuizione, gli faccio i complimenti. Ha trovato l’assetto giusto con una squadra ben disposta tatticamente: ha una linea di difesa solida, produce densità e ha due grandi giocatori là davanti. Con qualche distinguo ma Ribery e Chiesa ricordano la mia coppia Di Natale-Sanchez”. Perché il duo viola non dà riferimenti all’avversario, e a Milano ha dominato la partita, parola del tecnico. E “chi pensava che a 36 anni Ribery fosse a fine carriera si è sbagliato. In questa Fiorentina, con questo ruolo da dieci atipico a briglie sciolte, farà benissimo”.