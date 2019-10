Guetta scrive: “Fiorentina show a Brescia, ma è l’antipasto di una stagione da brividi”

“L’antipasto di una stagione da brividi“: è il titolo dell’articolo amarcord di David Guetta pubblicato sul Corriere Fiorentino. Il riferimento è alla vittoria della Fiorentina contro il Brescia per 4-2 al Rigamonti il 30 ottobre 1994. Ve la ricordate?

Sembrava troppo bello perché continuasse così e infatti non continuò. Solo che in quel 30 ottobre 1994 pareva che il destino stesse restituendo alla Fiorentina qualcosa di suo, dopo l’incredibile retrocessione dell’anno prima. Qualcuno ipotizzava addirittura il terzo scudetto, sempre evocato quando le cose a Firenze cominciano a girare per il verso giusto… A Brescia la Fiorentina dà spettacolo, regala scampoli di bel gioco e segna a raffica. Quattro a due in un campo difficile e c’è anche il giovane Flachi che partecipa alla fiera del gol, insieme a Di Mauro, Rui Costa e il solito Batistuta. Ranieri un profeta e Cecchi Gori che al Franchi monopolizza la balaustra. Durerà ancora per un mese o poco più, poi le certezze cominciano ad affievolirsi e la classifica a franare. Erano comunque le fasi di riscaldamento per l’anno successivo, quello sì ricco di soddisfazioni, con la vittoria della Coppa Italia e il terzo posto.