Guagni: “Credo ancora nello scudetto. Orgogliosa di Commisso, ripagherò la sua fiducia”

“Non so se tutte riusciranno ad andare avanti”. Apre così Alia Guagni, intervistata dalla Gazzetta dello Sport. Il capitano ammette che può essere più semplice terminare il campionato femminile, visto il numero ridotto di squadre (12), ma ha dei dubbi dal punto di vista economico. Guagni si rammarica, perché il doppio impegno fra campionato e coppa contro il Milan era stato preparato benissimo e avrebbe regalato molte emozioni. La Juve è a +9 con una partita in più? “Io non mi do mai per vinta. Io ci credo, la Fiorentina ci crede, finché la matematica non dirà il contrario noi proveremo a fare la guerra alla prima in classifica“. Poi, un pensiero per il rifiuto al Real Madrid la scorsa estate, quando è stato preferito il progetto della squadra che Alia ha visto nascere, crescere e alzare uno scudetto. Ha prevalso la volontà di vedere la propria città ancora sul tetto d’Italia insieme alla nuova proprietà: “Commisso per noi vuole solo il meglio. Sono molto orgogliosa del mio presidente e farò di tutto per ricambiare la sua fiducia”.