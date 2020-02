Grinta e carattere, la Fiorentina c’è: Iachini può ritenersi soddisfatto

Un girone dopo è cambiato tutto. A San Siro la Fiorentina di Montella sfoggiava probabilmente la migliore prestazione del suo breve ciclo bis: tre reti al Milan di Giampaolo e otto punti in quattro gare tra Juventus, Atalanta, Sampdoria e appunto Milan. Ieri invece la Fiorentina di Iachini ha conquistato un punto con grinta e carattere, in dieci uomini e contro una formazione, quella di Pioli, in forma e in piena lotta per un posto in Europa. Il campionato è ancora lungo e Iachini, alla guida della sua macchina, può ritenersi soddisfatto di quanto percorso finora. Vero, la vittoria al Franchi manca da inizio gennaio. Ma contava dare continuità al successo rotondo di Genova. Per lo spettacolo, scrive Repubblica in edicola oggi, ci sarà tempo.