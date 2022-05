Grinta, attenzione e… Abraham. La ricetta per battere la Roma

La Fiorentina dovrà puntare sulle sue armi migliori per avere ragione della Roma. Attenzione in difesa e qualità a centrocampo

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola propone la chiave tattica che la Fiorentina dovrà mettere in campo per affrontare la Roma. Da sempre Italiano ha puntato molto su una squadra spettacolare in grado di mantenere una buona dose di equilibrio. Anche con la Roma servirà questo approccio, che da sempre il tecnico ha voluto imprimere, anche perché c'è un solo risultato a disposizione. Servono tre punti per restare aggrappati all'Europa e la squadra di Mou fa dell'attesa e relativo contropiede un mantra vero e proprio. I viola dovranno aggredire ma senza esporsi alle ripartenze avversarie, con Abraham osservato speciale. Toccherà a Milenkovic e Igor limitarlo, costringendolo spalle alla porta. Servirà poi il contributo dei tre in avanti per far alzare il baricentro e con Bonaventura e Torreira ci sarà tanta qualità in mezzo al campo. In fase di non possesso, invece, sarà importante ridurre lo spazio fra le linee a due volponi come Pellegrini e Zaniolo. Ancora: attenzione alle palle da fermo, specialità della Capitale. In pratica, come sempre, saranno gli episodi a giocare una partita a sé stante.