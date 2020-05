Grifo apre all’Italia: “Se mi cercano, perché no? La Serie A sta tornando al top”

Sto bene al Friburgo, ma il mondo è piccolo… Se mi vuole una squadra italiana e la mia testa pensa sia la scelga giusta, perché no? La seguo in tv, la conosco in modo indiretto. E’ più tattica rispetto alla Bundesliga, che invece è più fisica. Cosa mi ha colpito della Serie A? Sta tornando al top, vedo tantissima qualità nel gioco delle squadre.