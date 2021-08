Gravina: “Servono supporto e riaperture. E’ la stagione del gioco di squadra”

Le parole del presidente federale alla Rosea di stamani

"È una stagione di rinascita, mi auguro dia una continuità a ciò che è emerso all’Europeo: si può essere competitivi e vincere grazie al gruppo e a una guida sicura, senza necessariamente avere dei singoli top che spesso fanno saltare il banco. Auspico una politica legata al gioco di squadra", dice Gravina, che non è quindi dispiaciuto dalla partenza di due assoluti protagonisti come Lukaku e Donnarumma. Secondo il presidente federale, servirebbe un supporto operativo di rateizzazione e una riapertura per quanto riguarda l’attività legata al betting e al credito di imposta come è stato riconosciuto ai settori del mondo della cultura. Verrà convocata un'assemblea straordinaria e a decidere saranno i club, tenendo presente che è necessaria la metà più uno dei favorevoli per qualsiasi cambiamento statutario".