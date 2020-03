Gravina: “Salverò il campionato, ma abbiamo una scadenza precisa”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Tanti i temi trattati, al centro le ripercussione dell’emergenza Coronavirus sul calcio italiano.

Parlando dell’Europeo, appare ormai inevitabile il rinvio della competizione. In settimana gli organi competenti prenderanno una decisione ufficiale. Mentre sui campionati spiega: “Ho fiducia di salvare i campionati, servono dai 45 ai 60 giorni. In due mesi portiamo tutto a termine con certezza. Se pure iniziamo a maggio si può fare”. Ma avverte: “Abbiamo una dead line. È il 30 giugno. Scadono contratti, assicurazioni, licenze. Finisce l’anno calcistico. Andare oltre significa introdurre modifiche regolamentari del tutto eccezionali”.

Se invece l’epidemia impedirà l’attività sportiva nella prima parte di Maggio, a quel punto saranno inevitabili Playoff e Playout per assegnare lo scudetto e stabilire retrocessioni e promozioni.