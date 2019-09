Gravina: “Cori? Seguiamo strada indicata da Commisso. FIGC pronta a provvedimenti”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato al Corriere Fiorentino riguardo la condanna della Fiorentina dei cori sull’Heysel fatti durante la festa della Fiesole: «Non posso che raccogliere le parole del presidente Commisso perché sono segno di grande intelligenza e sensibilità. Io però credo che tutte le parti in causa, noi come Federazione e i presidenti degli altri club, possano e debbano seguire la strada indicata da Commisso, costruendo una rete di protezione per i valori di dignità e rispetto dell’essere umano. Non voglio commentare quanto successo alla festa dei tifosi, mi limito a dire che la Federazione è pronta a prendere i provvedimenti del caso qualora si verificassero episodi di quel tipo».