Grande soddisfazione per l’impresa contro la Juve, ma la classifica si accorcia

Da una parte l’orgoglio per una squadra che in campo ha dato il meglio di sé, dall’altra la sensazione delle occasioni perse in passato

Redazione VN

Repubblica Firenze si concentra sulla bella prestazione della Fiorentina contro la Juventus e allo stesso tempo sottolinea come la classifica, in fondo, si sia accorciata. Riportiamo una parte dell'articolo. Il pezzo integrale nel quotidiano in edicola:

"La prestazione rincuora ma la classifica si accorcia. È una strana sensazione quella che accompagna la Fiorentina dopo il pareggio con la Juventus. Da una parte l’orgoglio e il carattere di una squadra che, stimolata anche dalla tifoseria più calda, ha messo sul campo quel che era necessario per strappare un punto prezioso e sfiorare addirittura il doppio successo coi bianco neri tra andata e ritorno. Ronaldo spaesato, Dybala limitato e Cuadrado, apparso tra i più in forma, stoppato dall’intuizione di Igor sul suo settore di competenza. A tratti la squadra di Iachini, specie nel primo tempo, ha mostrato cosa voglia dire avere carattere.

(...)

Eppure la classifica, a cinque giornate dal termine del campionato, è tutt’altro che rassicurante. A rendere la lotta per non retrocedere viva e imprevedibile ci ha pensato il Cagliari dell’ex tecnico della Primavera viola Leonardo Semplici. Tre vittorie nelle ultime tre gare, tra rimonte e colpi pesanti. I sardi così hanno agganciato un Benevento in caduta libera e costretto tutte le altre in lotta a rimanere sveglie fino all’ultimo secondo. Cagliari e Benevento ma anche Torino e Spezia. La Fiorentina fa parte di un gruppo di squadre che da adesso al 23 maggio (data in cui andrà in scena l’ultima giornata) si sfideranno senza esclusione di colpi.