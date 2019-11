Gori: “Voglio tornare in viola. Perché altri attaccanti giovani? C’ero già io”

La Nazione ha intervistato Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina in prestito all’Arezzo. Dopo 11 giornate, il centravanti ha segnato 5 gol. Queste le sue parole in ottica viola:

Se la Fiorentina mi piace? Molto. Davanti Chiesa e Ribery sono una coppia spaziale: sto vedendo una squadra molto cresciuta rispetto a quest’estate e dopo la prima parte di campionato. L’arrivo di Ribery? Nessuno se lo aspettava. È stato un acquisto che ha fatto scalpore a Firenze, una piazza che si merita per storia certi campioni. Il mio obiettivo? Questa estate era quello di rimanere a Firenze: non ce l’ho fatta ma non mi do per vinto e sono sicuro al 100% che ci riuscirò. Fiorentina sulle tracce di Scamacca? Non riesco a capire perché siano stati comprati punte giovani quando il club sapeva che c’ero anche io. Se la Fiorentina vuole comprare una punta, deve prendere un campione. Il giovane, sennò, ce l’ha già in casa.