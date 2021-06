Goretti, c’è una scrivania in viola? Ma l’Ascoli potrebbe stravolgere tutto

Il DS ex Perugia è stato a più riprese accostato alla Fiorentina, ma potrebbe alla fine accasarsi all'Ascoli

È stato accostato da più parti alla Fiorentina, ma ora per Roberto Goretti potrebbe aprirsi un'altra strada. Il DS è a caccia di una squadra e da qualche tempo si vocifera di un possibile ingresso nel club viola come primo collaboratore di Pradè. Secondo il Corriere Dello Sport, però, potrebbero aprirsi altre vie. A cominciare dall'Ascoli: i marchigiani sono alla ricerca di un dirigente dopo l'addio di Polito e proprio Goretti sarebbe la prima scelta. Gli ottimi rapporti con il presidente Pulcinelli potrebbero convincerlo ad accettare i bianconeri e a far tramontare anche la pista che porta a Firenze, si vedrà. Il quotidiano riferisce di come qualche giorno fa l'ex Perugia abbia rifiutato un'offerta del Pescara in C dando la priorità alla Fiorentina, ma ora tutto potrebbe cambiare.