Gonzalez vola in Nazionale e ora sogna il primo gol in trasferta

Per Nico Gonzalez da incorniciare anche l'esperienza con l'Argentina. Ora però vuole tornare a essere decisivo anche in A

La Fiorentina si gode Nico Gonzalez, anche da lontano. L'esterno argentino ha di fatto conquistato tutti nei suoi primi mesi a Firenze e le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno al CT sudamericano Scaloni, che sempre più lo ha promosso titolare nell'undici albi-celeste, sopravanzando un certo Di Maria. Il ragazzo conquista per l'efficacia delle sue giocate, i tagli che creano scompiglio nell'area avversaria, l'imprevedibilità: dettagli su cui anche Italiano sta lavorando molto. Ne parla questa mattina in edicola il Corriere Dello Sport, evidenziando come anche in campionato Gonzalez voglia dettare legge. Manca ancora la prima rete lontano dal Franchi dopo quella al Cosenza in Coppa Italia e al Torino in A, ma da ora Gonzalez vuole anche essere decisivo. Vuole essere l'arma in più della Fiorentina, facendo divertire e segnare. In lui c'è già la voglia di riscattare la sconfitta contro il Napoli già al Penzo di Venezia: l'argentino è pronto a trovare lo strappo giusto per continuare a sognare.