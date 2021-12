Gonzalez-Vlahovic: si ricompone la coppia-gol viola per l’Europa

Contro il Bologna si potrebbe rivedere Nico Gonzalez dal 1'. E l'intesa con il compagno Vlahovic stuzzica già la mente dei tifosi

Bologna-Fiorentina non sarà una gara semplice, ma forse con l'aiuto dei migliori un po' di più. L'occasione del derby dell'Appennino potrebbe rappresentare anche un grande esame di maturità per l'attacco viola. Tutti gli occhi sono puntati su Nico Gonzalez: l'ex Stoccarda è rimasto tante volte ai box fra Nazionale, squalifica e Covid e adesso ha voglia di scompigliare le carte insieme al collega Vlahovic, capocannoniere della Serie A. Magari rilanciando la squadra verso l'Europa. Con la Sampdoria l'argentino è rimasto in panchina per evitare problemi di ricadute, ma in questi giorni si è allenato con regolarità: a un giorno dalla partita resta ancora da chiarire il suo impiego da titolare, ma ci sono buone chance di rivederlo fra gli undici di partenza. E anche se il 4-3-3 non è in discussione, è soprattutto la sinergia fra i due a stuzzicare subito il pensiero dei tifosi. Come ricorda il Corriere Dello Sport, in appena 573 minuti giocati Nico ha messo a segno due reti e due assist, facendo intravedere la possibilità di fare grandi cose qualora pienamente utilizzato. Oggi, intanto, chiederà a Italiano i gradi da titolare.