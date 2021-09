Gonzalez, sospiro di sollievo: punta il Napoli per farsi perdonare

Gonzalez salterà solo la gara contro l'Udinese. Contro il Napoli ci sarà

Ora è pronto a correre a velocità doppia per spazzare via con qualche giocata d'autore quella che per lui resta una macchia nel suo precorso italiano. Per cancellarne anche solo il ricordo, tra dieci giorni, nella sua presenza numero 140 con squadre di club, c'è solo un modo: fare la differenza da subito, tra accelerate e dribbling. Gonzalez farà il pieno d'energia in questi giorni che lo separano dalla gara contro il Napoli. L'argentino non aspetta altro se non riavvolgere il nastro.