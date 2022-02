Gonzalez si ferma, ma oggi dovrebbe tornare in gruppo

Postumi di una botta per l’ala argentina ma sarà tra i convocati per la Lazio

Il Corriere dello Sport si concentra su Nico Gonzalez. Ieri l'argentino non ha partecipato alla seduta con il gruppo, bensì ha svolto lavoro di scarico. Oggi, però, dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni. Niente di grave, soltanto una botta. A tirare il primo sospiro di sollievo è Vincenzo Italiano che, dopo aver perso Dusan Vlahovic per colpa del mercato, non vorrebbe dover rinunciare pure a Nico a causa di un problema fisico. Tante rinunce, tutte insieme, sarebbero una tegola troppo grande per affrontare la Lazio domani sera. Se schierarlo fra gli undici o a gara in corso, sarà poi una decisione dello stesso tecnico che metterà sul piatto tutto, compresi il volo e il fuso orario. Uno dei due esterni dal primo minuto quindi sarà sicuramente Ikoné ma per l’altra fascia se la giocano in quattro e cioè Sottil, Callejon, Saponara e come detto Gonzalez. Al centro dell’attacco dovrebbe invece esserci Piatek che potrebbe fare staffetta con Cabral.