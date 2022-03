Gonzalez, serve il salto di qualità: l’ultimo gol è datato ottobre

C'è la sensazione che l'argentino non stia esprimendo tutto il suo potenziale

Nico Gonzalez è partito titolare la metà delle partite (il 56 per cento) e ha partecipato al 15 per cento delle azioni da gol sviluppate dalla Fiorentina. In tutto, due reti e 4 assist. La Nazione si concentra sulle potenzialità che si ha la sensazione l'argentino non sia riuscito fino ad ora ad esprimere del tutto. Siamo di fronte a un attaccante che è in grado di spaccare le partite, ma che difetta spesso di lucidità per troppa generosità. L’ultimo gol è datato 24 ottobre nel 3-0 contro il Cagliari e l’unica rete decisiva è arrivata addirittura il 28 agosto (2-1 contro il Toro). Meglio con gli assist, che hanno colpito Milan, Bologna, Atalanta e Inter. Ora serve il salto di qualità per spaccare il mondo, o più semplicemente le porte avversarie.