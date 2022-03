Gonzalez, pochi gol ma tante botte. Ne subisce più di Berardi

Nico Gonzalez è uno dei più falcidiati in Serie A. A tratti è incontenibile, ma deve migliorare in zona gol

Anche ieri è stato uno dei più propositivi, pur senza trovare la via del gol. Nico Gonzalez funge da grimaldello per le azioni d'attacco della Fiorentina, ma si conferma anche fra i più presi di mira dagli avversari. Eloquente la statistica citata da Repubblica: il sudamericano si trova in terza posizione nella classifica di chi subisce più falli in A (63) dietro a Berardi e Joao Pedro. I due lo precedono di poco, ma ad esempio nel confronto con l'attaccante del Sassuolo ha giocato molto meno. Questo perché a tratti è incontenibile e l'unico modo per fermarlo è fare fallo: ma - come si legge - c'è ancora molto da lavorare in zona gol.