Gonzalez out: Callejon e Sottil con Vlahovic contro l’Udinese?

Gonzalez non ci sarà sicuramente domenica contro l'Udinese

Non si sa ancora quante giornate Nico Gonzalez salterà per via del rosso rimediato contro l'Inter. La certezza è che domenica pomeriggio contro l'Udinese non ci sarà. Come scrive Repubblica Firenze, "adesso toccherà a Italiano sostituirlo al meglio. Lasciando ovviamente Vlahovic come riferimento centrale e pensando a chi possa prendere momentaneamente il posto del classe ’98. Contro l’Udinese, per esempio, potrebbe tornare titolare Callejon con Sottil a completare il tridente. Ma saranno decisivi i prossimi allenamenti perché sotto la gestione di Italiano niente è scontato e già deciso ma tutto viene messo in discussione dalla competitività interna e da chi starà meglio fisicamente e di testa. Quella coi friulani sarà poi la terza sfida nel giro di una settimana e il tecnico avrà bisogno di forze fresche per proseguire sulla strada della massima intensità mostrata per un tempo, eccellente, al cospetto dei campioni d’Italia in carica".