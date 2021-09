Gonzalez ok, ma solo dalla panchina. Triello per un posto in difesa

Nastasic rincorre Igor che a sua volta punta a insidiare Quarta per una maglia al centro della retroguardia

Come scrive La Nazione, le condizioni di Nico Gonzalez non sono perfette e per questo l'argentino, pur convocato e a disposizione, non verrà rischiato dal primo minuto. Le noie fisiche ne hanno limitato la continuità di impiego allo Stoccarda, per cui è meglio andare con cautela e schierare in sua vece uno tra Saponara (favorito) e Sottil. In difesa, si spalancano le porte per una sfida a tre accanto a Milenkovic: in vantaggio c'è Quarta, ma scalpita Igor, e chissà che non possa essere il momento dell'outsider Nastasic, unico giocatore di movimento assieme a Terzic che non ha ancora messo piede in campo.