Gonzalez, finalmente protagonista, trascina la viola verso l’Europa

Nicol Gonzalez è l'hombre del partido in Fiorentina-Empoli. Il suo gol e il feeling ritrovato lanciano la squadra viola

Anche su Repubblica troviamo un riferimento a Fiorentina-Empoli, derby portato a casa dalla formazione di Italiano. Il protagonista della sfida è stato Nico Gonzalez, già tale con l'Argentina e finalmente pronto a prendersi anche la sua squadra di club. Proprio lui è decisivo negli episodi chiave della partita: non soltanto la rete, ma anche l'espulsione di Luperto. E quanto pesa questo gol: permette infatti ai viola di rimanere più che aggrappati alla corsa all'Europa. Si tratta della quarta rete in stagione, la terza in campionato per l'argentino, che ritrova il gol dopo più di cinque mesi. E chissà che il prossimo - si legge - non possa essere Cabral.