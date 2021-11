Gonzalez è pronto per Empoli: tocca a Italiano deciderne l’impiego

Nico Gonzalez è pronto a tornare protagonista dopo lo stop per Covid. A Empoli sogna il primo gol in trasferta, ma la scelta è di Italiano

Firenze lo attende, lui sta facendo di tutto per accontentare i suoi tifosi. Parliamo di Nico Gonzalez, che sta lavorando duramente per tornare in campo a Empoli, anche se la grande domanda resta relativa al minutaggio che può reggere. Come sottolinea il Corriere Dello Sport, però, i 21' giocati contro il Milan hanno messo in mostra diverse giocate con tanto di ruolo decisivo nel secondo sigillo di Vlahovic. La sensazione, però, è che alla fine Italiano scelga di centellinarlo per evitare rischi muscolari: non vanno dimenticati, infatti, i circa venti giorni di completo fermo per la positività al Covid. La sensazione, però, è che anche contro l'Empoli lo vedremo in campo almeno per uno spezzone di partita, a caccia di quella rete che in campionato lontano dal Franchi non è ancora arrivata. I viola hanno bisogno del suo talento e delle sue qualità: la presenza di Gonzalez in campo può essere determinante anche per Vlahovic e ora, in attesa del pieno recupero, la scelta passa nelle mani di Italiano.