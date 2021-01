Gomez in viola? Due big potrebbero farne le spese

In casa Fiorentina resiste la tentazione Papu Gomez. Secondo quanto raccolto da La Repubblica, più passano i giorni e più il fantasista argentino si ritrova con le spalle al muro, visto che l’Atalanta non vuole cedere il calciatore ad una diretta concorrente. Ecco perchè la pista Fiorentina resta calda, anche se l’arrivo di Gomez andrebbe ad escludere automaticamente Ribery e allo stesso tempo Callejon. L’ unico calciatore offensivo viola che sembra sposarsi bene con le caratteristiche di Gomez sembra Vlahovic. Allo stesso tempo, per sostenere la qualità del Papu servirebbe un centrocampo in grado di garantire un ottimo equilibrio.

