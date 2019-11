Gol di testa, la Fiorentina ne fa più di tutti in A. E al secondo posto c’è… il Cagliari

Sin qui è stata tutta una questione di testa, si legge su Stadio in edicola oggi, e potrebbe esserlo anche domani. Fiorentina e Cagliari sono le prime due squadre in classifica per “testate da gol” ovvero con reti su colpi di testa. In generale il colpo di testa è una risorsa eccezionale per la formazione di Vincenzo Montella che da questo punto di vista è capolista con cinque gol arrivati.

La curiosità è che in questa speciale classifica a seguire i viola è proprio il Cagliari di Maran che con questa specialità ha insaccato quattro reti delle diciotto realizzate in totale in campionato. Il Cagliari però condivide il posizionamento con Inter, Napoli, Torino e Roma mentre la Fiorentina è capolista solitaria ed è netta testimonianza che Montella si affidi molto a questa possibilità viste le caratteristiche dei suoi difensori e centrocampisti.