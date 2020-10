Gli infortuni, Chiesa ed il mercato: quante ‘distrazioni’ per i viola. E stasera arriva la Samp

La Repubblica questa mattina si pone il dubbio sulla presenza in campo o meno di Federico Chiesa contro la Sampdoria. Il giocatore viola, che nelle ultime ore è il protagonista di una possibile cessione alla Juventus, aveva abbandonato San Siro per alcuni acciacchi fisici. Iachini ha detto che al 90 per cento sarà in campo. Mossa rischiosa di fronte ad un’ipotetica trattativa? E poi c’è il fattore distrazione sottolineato ieri dallo stesso tecnico viola in sala stampa. Tutte queste voci di mercato non fanno bene al singolo ma nemmeno al gruppo. Beppe lo sa e lo ha fatto presente ai suoi giocatori.

Infine i dubbi rimangono anche per capitan Pezzella, ancora alle prese con dolori fisici dovuti ad uno scontro di gioco contro la Reggiana, e infine Franck Ribery che in questi giorni ha potuto lavorare soltanto in palestra. Per entrambi si delinea un forfait per la gara di questa sera alle 20:45.