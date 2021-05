Gli indizi portano a Gattuso. Commisso aspetta ma la concorrenza non manca

Il numero uno Viola attende la fine della stagione, ma il prescelto in casa Fiorentina è Ringhio

"L'ora delle scelte". Definisce così il momento della Fiorentina il Corriere dello Sport nella sua edizione del giorno. Già, perché a Firenze resta da capire chi siederà sulla panchina il prossimo anno. Gli indizi in questo senso, scrive il quotidiano, portano tutti a Gennaro Gattuso, nonostante le notizie poco rassicuranti apparse ieri. Il calabrese è la prima scelta della dirigenza Viola per aprire un ciclo a Firenze. Piace e tanto alla società gigliata sia per la personalità, che per la filosofia di gioco. Ancora pochi giorni e la Fiorentina si butterà a capofitto nella trattativa per ingaggiare il tecnico. "C’è da attendere che cali il sipario sulla stagione ancora in corso per poi attendere, magari già da lunedì prossimo, i primi annunci da parte del club del presidente Rocco Commisso". Tuttavia, per Rino Gattuso c'è la fila, oltre alla Fiorentina anche la Juve e la Lazio lo corteggiano. Soltanto la firma potrà sgomberare il campo da dubbi ed incertezze.