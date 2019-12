Gli ex compagni: “Vi raccontiamo Iachini, vi stupirà”

Intervistati da La Nazione, Francesco Flachi, Francesco Baiano, Renato Buso, Celeste Pin e Stefano Carobbi hanno parlato del loro ex compagno Giuseppe Iachini, da ieri nuovo allenatore della Fiorentina.

Flachi:

Ora alla Fiorentina serve un motivatore e lui lo è. In questo momento la Fiorentina non è squadra, non è unita, non ha identità. Tanti giocatori sotto Montella hanno dimostrato di giocare per se stessi e non come una squadra. Serve una reazione.

Pin:

Credo che Beppe possa fare bene alla Fiorentina. Ha le caratteristiche giuste per dare un contributo a risollevare questa situazione. credo che la società abbia fatto una scelta giusta. Spero che riesce a trasmettere energia alla squadra che ultimamente mi è sembrata un po’ svuotata.

Buso:

Iachini è il tecnico giusto per trasmettere grinta e voglia di lottare. Beppe sa lavorare in situazioni difficili e credo che sia stato scelto anche per questo, oltre che per il feeling che ha sempre avuto con la piazza di Firenze.

Carobbi:

La Fiorentina ha bisogno di una scossa, di ritrovare entusiasmo e credo che Beppe saprà dare tutto questo.

Baiano: