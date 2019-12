Commisso ha gettato al vento il primo anno: ecco i suoi errori

Il Corriere della Sera si concentra sugli errori commessi dalla gestione Rocco Commisso: dalla conferma di Montella in estate alla scelta di interrompere la preparazione a Moena per il viaggio negli Stati Uniti che ha inorgoglito il nuovo presidente, ma ha avuto effetti disastrosi sulla preparazione, sino alla gestione del caso Chiesa. Anche la squadra è stata sopravvalutata. Ora bisogna salvare il salvabile. La certezza è che Commisso ha gettato al vento il primo anno. Il nuovo presidente vorrebbe l’Europa tra 18 mesi. Ora farà bene a rinforzare la squadra per la salvezza.