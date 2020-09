Gli Accademici in difesa del Franchi: lettera a Mattarella, Conte, Nardella e Franceschini

Gli Accademici in difesa dello stadio Franchi. E del ruolo della Soprintendenza. L’Accademia delle Arti del Disegno – scrive La Nazione – ha infatti scritto al sindaco Dario Nardella, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte e al ministro Dario Franceschini: oggetto della missiva, il rischio che l’articolo «sbloccastadi» possa portare a una ristrutturazione deregolata dell’impianto progettato nel 1930 da Pier Luigi Nervi.

“All’unanimità il consiglio accademico condivide ed esprime viva preoccupazione per le sorti dello stadio fiorentino, sottratto a quella tutela, che il provvedimento di vincolo degli anni ‘80 aveva assicurato alla struttura, vincolo che – ricordano i membri dell’Accademia – comunque, non impedì un concordato adeguamento per i Mondiali di calcio del 1990“.

L’articolo integrale nel quotidiano in edicola

